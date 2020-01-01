Gold Token (GLDT) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Gold Token (GLDT), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Gold Token (GLDT) The GLDT token is a digital asset that combines the stability of gold with the liquidity of digital currency. With GDLT, you can store your wealth in gold while using it for everyday purchases – whether its buying coffee or making larger transactions – seamlessly bridging the gap between gold and digital payments. GLDT stands for "Gold Token", being a fungible token backed by GLD NFTs. GLD NFTs are NFTs that represent irrefutable ownership of physical gold bars. 1 GLDT represents exactly 0.01g of gold. GLD NFTs can be swapped at a ratio of 1g for 100 GLDTs, whereby the GLD NFTs get locked in the smart contract and the corresponding GLDTs get minted. GLDT is launched and governed by the Gold DAO, a real-world asset (RWA) project that tokenizes physical gold bars into Gold tokens and gold-backed stablecoins. Επίσημη ιστοσελίδα: https://gldt.org Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.gold-dao.org/gold-dao-whitepaper

Gold Token (GLDT) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Gold Token (GLDT), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 795.41K Συνολική προμήθεια: $ 702.50K Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 702.50K FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 795.41K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 1.16 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.734321 Τρέχουσα τιμή: $ 1.13

Tokenomics Gold Token (GLDT): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Gold Token (GLDT) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός GLDT token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα GLDT token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης.

