God The Dog (GOD) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00932323$ 0.00932323 $ 0.00932323 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.46% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -2.32% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -29.68% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -29.68%

God The Dog (GOD) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές GOD μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του GOD είναι $ 0.00932323, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το GOD έχει αλλάξει κατά +0.46% την τελευταία ώρα, -2.32% τις τελευταίες 24 ώρες και -29.68% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

God The Dog (GOD) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 623.60K$ 623.60K $ 623.60K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 623.60K$ 623.60K $ 623.60K Προμήθεια Κυκλοφορίας 991.33M 991.33M 991.33M Συνολικός Όγκος 991,326,303.3210633 991,326,303.3210633 991,326,303.3210633

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του God The Dog είναι $ 623.60K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του GOD είναι 991.33M, με συνολική προσφορά 991326303.3210633. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 623.60K