GOATX (GOATX) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το GOATX (GOATX), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες GOATX (GOATX) G.O.A.T X is a hyper-deflationary meme-fi token designed to maximize value for holders through aggressive buy-and-burn mechanics and a structured holder classification system. Key features include: 92% TitanX used for Buy and Burn/Feed mechanics , Burning BoT protocols and Liquidity 5-tier holder classification system with benefits Full token distribution in 14 days Perpetual auction longevity from the ‘GOAT Feed’ Επίσημη ιστοσελίδα: https://app.thegoatx.win/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://xlr8r-build.gitbook.io/g.o.a.t.x Αγοράστε GOATX τώρα!

GOATX (GOATX) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για GOATX (GOATX), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 61.08K $ 61.08K $ 61.08K Συνολική προμήθεια: $ 1.90T $ 1.90T $ 1.90T Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 1.90T $ 1.90T $ 1.90T FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 61.08K $ 61.08K $ 61.08K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή GOATX (GOATX)

Tokenomics GOATX (GOATX): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του GOATX (GOATX) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός GOATX token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα GOATX token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του GOATX, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του GOATX token!

Πρόβλεψη Τιμής GOATX Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το GOATX; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του GOATX συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του GOATX Token τώρα!

Γιατί πρέπει να επιλέξετε τη MEXC; Η MEXC είναι ένα από τα κορυφαία ανταλλακτήρια crypto στον κόσμο, το οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σε crypto. Πάνω από 4.000 ζεύγη συναλλαγών σε αγορές Spot και Futures Οι ταχύτερες καταχωρίσεις token σε όλα τα CEX Νο.1 ρευστότητα στον κλάδο Χαμηλότερες προμήθειες, με υποστήριξη από εξυπηρέτηση πελατών 24/7 100%+ διαφάνεια αποθεμάτων token για τα κεφάλαια των χρηστών Εξαιρετικά χαμηλά εμπόδια εισόδου: αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT

Αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT : Ο ευκολότερος τρόπος για να ασχοληθείτε με crypto! Αγοράστε τώρα!