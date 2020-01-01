GOATSE (GOATSE) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το GOATSE (GOATSE), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες GOATSE (GOATSE) GOATSE ($GOATSE) is a next-generation meme coin, harnessing the power of blockchain technology to turn internet culture into a financial force. 🚀 Inspired by a legendary meme, $GOATSE merges bold humor with cutting-edge innovation, offering a unique token that embraces the fun, freedom, and creativity of the crypto space. It’s a project built for those who understand that technology can be both playful and powerful, driving a community that celebrates the intersection of culture and digital assets. With $GOATSE, we’re pushing the boundaries of what a meme coin can be. ⚡ This is more than just a viral trend; it’s a movement driven by technology, inclusivity, and the limitless potential of decentralized finance. Whether you're here for the laughs, the tech, or the future of blockchain, $GOATSE is ready to lead the way into a new era of digital currency—where creativity and innovation go hand in hand. Επίσημη ιστοσελίδα: https://tickergoatse.xyz Αγοράστε GOATSE τώρα!

GOATSE (GOATSE) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για GOATSE (GOATSE), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 12.61K $ 12.61K $ 12.61K Συνολική προμήθεια: $ 99,921.59T $ 99,921.59T $ 99,921.59T Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 99,921.59T $ 99,921.59T $ 99,921.59T FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 12.61K $ 12.61K $ 12.61K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή GOATSE (GOATSE)

Tokenomics GOATSE (GOATSE): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του GOATSE (GOATSE) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός GOATSE token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα GOATSE token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του GOATSE, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του GOATSE token!

