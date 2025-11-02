Go Rest Offline (GROF) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.0059774$ 0.0059774 $ 0.0059774 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.61% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -9.50% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -9.50%

Go Rest Offline (GROF) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές GROF μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του GROF είναι $ 0.0059774, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το GROF έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -0.61% τις τελευταίες 24 ώρες και -9.50% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Go Rest Offline (GROF) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 106.45K$ 106.45K $ 106.45K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 142.40K$ 142.40K $ 142.40K Προμήθεια Κυκλοφορίας 747.53M 747.53M 747.53M Συνολικός Όγκος 999,974,194.172062 999,974,194.172062 999,974,194.172062

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Go Rest Offline είναι $ 106.45K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του GROF είναι 747.53M, με συνολική προσφορά 999974194.172062. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 142.40K