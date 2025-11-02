ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Go Rest Offline είναι 0 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο GROF σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής GROF εύκολα στη MEXC τώρα.

$0.0001424
$0.0001424$0.0001424
-0.60%1D
mexc
Go Rest Offline (GROF) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0
$ 0$ 0
Κατώτ. 24H
$ 0
$ 0$ 0
Υψηλ. 24H

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0059774
$ 0.0059774$ 0.0059774

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.61%

-9.50%

-9.50%

Go Rest Offline (GROF) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές GROF μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του GROF είναι $ 0.0059774, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το GROF έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -0.61% τις τελευταίες 24 ώρες και -9.50% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Go Rest Offline (GROF) Πληροφορίες αγοράς

$ 106.45K
$ 106.45K$ 106.45K

--
----

$ 142.40K
$ 142.40K$ 142.40K

747.53M
747.53M 747.53M

999,974,194.172062
999,974,194.172062 999,974,194.172062

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Go Rest Offline είναι $ 106.45K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του GROF είναι 747.53M, με συνολική προσφορά 999974194.172062. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 142.40K

Go Rest Offline (GROF) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Go Rest Offline σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Go Rest Offline σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Go Rest Offline σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Go Rest Offline σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0-0.61%
30 ημέρες$ 0-54.74%
60 Ημέρες$ 0-85.45%
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι Go Rest Offline (GROF)

GROF is a Solana-based project that introduces NoFi—a new category focused on rewarding users for disconnecting. The app encourages digital wellness by letting users earn tokens when they put their phones down and start a detox session. GROF flips the traditional “engage-to-earn” model into a “rest-to-earn” experience. It combines meme culture with meaningful utility, aiming to build a healthier relationship between people and technology. The project is developed by the original $WIF team and built for community, culture, and impact.

Put your phone down. Mine GROF. Earn rewards. Touch grass. Join the pack.

It’s Stepn for the mind. Duolingo for digital detox. Wrapped in meme culture, powered by Solana, and guided by GROF the internet’s newest obsession.

We’re not here to launch another token.

We’re here to revive what made crypto magical: community, creativity, and culture—now with real-world value.

NoFi is the new DeFi.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως.

Go Rest Offline (GROF) Πόρος

Go Rest Offline Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Go Rest Offline (GROF) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Go Rest Offline (GROF) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Go Rest Offline.

Ελέγξτε την Go Rest Offline πρόβλεψη τιμής τώρα!

GROF σε Τοπικά Νομίσματα

Go Rest Offline (GROF) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Go Rest Offline (GROF) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του GROF token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Go Rest Offline (GROF)

Πόσο αξίζει το Go Rest Offline (GROF) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή GROF στο USD είναι 0 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή GROF σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του GROF σε USD είναι $ 0. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Go Rest Offline;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το GROF είναι $ 106.45K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του GROF;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του GROF είναι 747.53M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του GROF;
Το GROF πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.0059774 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του GROF;
Το GROF είχε τιμή ATL ύψους 0 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του GROF;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το GROF είναι -- USD.
Θα ανέβει το GROF υψηλότερα φέτος;
Το GROF μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την GROF πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
