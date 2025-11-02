GMEOW (GMEOW) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00806782 $ 0.00853253
Κατώτ. 24H $ 0.00806782
Υψηλ. 24H $ 0.00853253
Υψηλή συνέχεια $ 0.038489
Χαμηλότερη τιμή $ 0.00806782
Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.49%
Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -4.65%
Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -48.78%

GMEOW (GMEOW) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00812799. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές GMEOW μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00806782 και ενός υψηλού $ 0.00853253, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του GMEOW είναι $ 0.038489, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00806782.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το GMEOW έχει αλλάξει κατά -0.49% την τελευταία ώρα, -4.65% τις τελευταίες 24 ώρες και -48.78% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

GMEOW (GMEOW) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 8.13M
Όγκος (24 ώρες) --
Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 8.13M
Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B
Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του GMEOW είναι $ 8.13M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του GMEOW είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 8.13M