Glorp (GLORP) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Glorp (GLORP), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Glorp (GLORP) Glorp cat meme coin on Solana with a quite a remarkable history in the memecoin space having spent first portion of its existence being almost at zero and then one day reviving and being actualized into token on mainnet from pump.fun. Active community with lots of members actively creating content and having great vibes. Recently got an NFT collection behind it that generated a lot of attention and volume. Επίσημη ιστοσελίδα: https://glorpcat.lol Αγοράστε GLORP τώρα!

Glorp (GLORP) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Glorp (GLORP), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 2.07M $ 2.07M $ 2.07M Συνολική προμήθεια: $ 994.76M $ 994.76M $ 994.76M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 994.76M $ 994.76M $ 994.76M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 2.07M $ 2.07M $ 2.07M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.01712223 $ 0.01712223 $ 0.01712223 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00039686 $ 0.00039686 $ 0.00039686 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00208756 $ 0.00208756 $ 0.00208756 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Glorp (GLORP)

Tokenomics Glorp (GLORP): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Glorp (GLORP) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός GLORP token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα GLORP token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του GLORP, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του GLORP token!

Πρόβλεψη Τιμής GLORP Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το GLORP; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του GLORP συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του GLORP Token τώρα!

