GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00003392 $ 0.00003392 $ 0.00003392 Κατώτ. 24H $ 0.0000379 $ 0.0000379 $ 0.0000379 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00003392$ 0.00003392 $ 0.00003392 Υψηλ. 24H $ 0.0000379$ 0.0000379 $ 0.0000379 Υψηλή συνέχεια $ 0.00092394$ 0.00092394 $ 0.00092394 Χαμηλότερη τιμή $ 0.0000324$ 0.0000324 $ 0.0000324 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.00% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.28% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -9.35% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -9.35%

GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00003416. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές M2 μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00003392 και ενός υψηλού $ 0.0000379, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του M2 είναι $ 0.00092394, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.0000324.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το M2 έχει αλλάξει κατά -0.00% την τελευταία ώρα, -0.28% τις τελευταίες 24 ώρες και -9.35% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 34.16K$ 34.16K $ 34.16K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 34.16K$ 34.16K $ 34.16K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.82M 999.82M 999.82M Συνολικός Όγκος 999,819,254.31998 999,819,254.31998 999,819,254.31998

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του GLOBAL MONEY SUPPLY είναι $ 34.16K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του M2 είναι 999.82M, με συνολική προσφορά 999819254.31998. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 34.16K