Glif Staked ICNT (STICNT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.446536$ 0.446536 $ 0.446536 Χαμηλότερη τιμή $ 0.264716$ 0.264716 $ 0.264716 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) 0.00% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) 0.00%

Glif Staked ICNT (STICNT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.303561. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές STICNT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του STICNT είναι $ 0.446536, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.264716.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το STICNT έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και 0.00% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Glif Staked ICNT (STICNT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 406.91K$ 406.91K $ 406.91K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 406.91K$ 406.91K $ 406.91K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.34M 1.34M 1.34M Συνολικός Όγκος 1,340,454.165070763 1,340,454.165070763 1,340,454.165070763

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Glif Staked ICNT είναι $ 406.91K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του STICNT είναι 1.34M, με συνολική προσφορά 1340454.165070763. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 406.91K