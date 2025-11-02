Glidr (GLIDR) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 Κατώτ. 24H $ 1.19 $ 1.19 $ 1.19 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 Υψηλ. 24H $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 Υψηλή συνέχεια $ 1.24$ 1.24 $ 1.24 Χαμηλότερη τιμή $ 1.083$ 1.083 $ 1.083 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -1.04% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.97% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.04% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.04%

Glidr (GLIDR) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $1.17. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές GLIDR μεταξύ ενός χαμηλού $ 1.16 και ενός υψηλού $ 1.19, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του GLIDR είναι $ 1.24, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 1.083.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το GLIDR έχει αλλάξει κατά -1.04% την τελευταία ώρα, -0.97% τις τελευταίες 24 ώρες και +0.04% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Glidr (GLIDR) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 37.39M$ 37.39M $ 37.39M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 117.01M$ 117.01M $ 117.01M Προμήθεια Κυκλοφορίας 31.96M 31.96M 31.96M Συνολικός Όγκος 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Glidr είναι $ 37.39M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του GLIDR είναι 31.96M, με συνολική προσφορά 100000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 117.01M