Ging Gong Kaew (GGK) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00224676$ 0.00224676 $ 0.00224676 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -2.70% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -9.37% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -47.92% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -47.92%

Ging Gong Kaew (GGK) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές GGK μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του GGK είναι $ 0.00224676, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το GGK έχει αλλάξει κατά -2.70% την τελευταία ώρα, -9.37% τις τελευταίες 24 ώρες και -47.92% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Ging Gong Kaew (GGK) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 58.08K$ 58.08K $ 58.08K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 58.08K$ 58.08K $ 58.08K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.84M 999.84M 999.84M Συνολικός Όγκος 999,842,322.433915 999,842,322.433915 999,842,322.433915

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Ging Gong Kaew είναι $ 58.08K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του GGK είναι 999.84M, με συνολική προσφορά 999842322.433915. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 58.08K