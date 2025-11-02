Giko Cat (GIKO) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.166114 $ 0.166114 $ 0.166114 Κατώτ. 24H $ 0.173885 $ 0.173885 $ 0.173885 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.166114$ 0.166114 $ 0.166114 Υψηλ. 24H $ 0.173885$ 0.173885 $ 0.173885 Υψηλή συνέχεια $ 6.95$ 6.95 $ 6.95 Χαμηλότερη τιμή $ 0.165256$ 0.165256 $ 0.165256 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.74% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.27% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -18.80% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -18.80%

Giko Cat (GIKO) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.171245. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές GIKO μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.166114 και ενός υψηλού $ 0.173885, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του GIKO είναι $ 6.95, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.165256.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το GIKO έχει αλλάξει κατά -0.74% την τελευταία ώρα, -0.27% τις τελευταίες 24 ώρες και -18.80% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Giko Cat (GIKO) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.71M$ 1.71M $ 1.71M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.71M$ 1.71M $ 1.71M Προμήθεια Κυκλοφορίας 10.00M 10.00M 10.00M Συνολικός Όγκος 9,999,192.712436492 9,999,192.712436492 9,999,192.712436492

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Giko Cat είναι $ 1.71M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του GIKO είναι 10.00M, με συνολική προσφορά 9999192.712436492. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.71M