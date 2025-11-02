Gifts Strategy (GIFTSTR) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00276778 $ 0.00276778 $ 0.00276778 Κατώτ. 24H $ 0.00302258 $ 0.00302258 $ 0.00302258 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00276778$ 0.00276778 $ 0.00276778 Υψηλ. 24H $ 0.00302258$ 0.00302258 $ 0.00302258 Υψηλή συνέχεια $ 0.00692033$ 0.00692033 $ 0.00692033 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.69% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +3.70% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -4.69% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -4.69%

Gifts Strategy (GIFTSTR) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00297675. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές GIFTSTR μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00276778 και ενός υψηλού $ 0.00302258, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του GIFTSTR είναι $ 0.00692033, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το GIFTSTR έχει αλλάξει κατά -0.69% την τελευταία ώρα, +3.70% τις τελευταίες 24 ώρες και -4.69% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Gifts Strategy (GIFTSTR) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 273.06K$ 273.06K $ 273.06K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 288.20K$ 288.20K $ 288.20K Προμήθεια Κυκλοφορίας 91.54M 91.54M 91.54M Συνολικός Όγκος 96,613,869.0 96,613,869.0 96,613,869.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Gifts Strategy είναι $ 273.06K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του GIFTSTR είναι 91.54M, με συνολική προσφορά 96613869.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 288.20K