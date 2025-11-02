ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Giant Token είναι 0 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο GTAN σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής GTAN εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το GTAN

Πληροφορίες Τιμής GTAN

Τι είναι το GTAN

Whitepaper GTAN

Επίσημος Ιστότοπος GTAN

Tokenomics GTAN

Προβλέψεις Τιμών GTAN

Giant Token Λογότ.

Giant Token Τιμή (GTAN)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 GTAN σε USD

--
----
-1.10%1D
mexc
USD
Giant Token (GTAN) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 21:26:52 (UTC+8)

Giant Token (GTAN) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0
$ 0$ 0
Κατώτ. 24H
$ 0
$ 0$ 0
Υψηλ. 24H

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.03%

-1.11%

-17.91%

-17.91%

Giant Token (GTAN) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές GTAN μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του GTAN είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το GTAN έχει αλλάξει κατά -0.03% την τελευταία ώρα, -1.11% τις τελευταίες 24 ώρες και -17.91% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Giant Token (GTAN) Πληροφορίες αγοράς

$ 293.77K
$ 293.77K$ 293.77K

--
----

$ 293.77K
$ 293.77K$ 293.77K

375.13T
375.13T 375.13T

375,134,094,543,670.5
375,134,094,543,670.5 375,134,094,543,670.5

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Giant Token είναι $ 293.77K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του GTAN είναι 375.13T, με συνολική προσφορά 375134094543670.5. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 293.77K

Giant Token (GTAN) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Giant Token σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Giant Token σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Giant Token σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Giant Token σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0-1.11%
30 ημέρες$ 0-47.84%
60 Ημέρες$ 0-40.06%
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι Giant Token (GTAN)

Giant Token ($GTAN) is a groundbreaking African charity-focused digital currency project that leverages the power of blockchain technology to create a tangible and transparent impact. Beyond its function as a secure and efficient digital asset, GTAN is built on a core mission to uplift underprivileged communities in Africa, providing essential aid to those who need it most, including widows, widowers, and the elderly. The project's unique structure ensures a continuous flow of support, enhancing local communities and fostering lasting, positive change.

The $GTAN ecosystem is designed to be a beacon of transparency and accountability. By utilizing blockchain technology, every transaction and every donation is recorded on an immutable public ledger. This level of transparency eliminates the intermediaries often found in traditional charity models, ensuring that funds go directly to beneficiaries and that donors can see the real-world impact of their contributions. This creates a secure and trustworthy environment for all stakeholders, from project partners to individual community members.

$GTAN offers a unique investment opportunity that seamlessly blends financial returns with a powerful social mission. A key part of our innovative tokenomics is the transaction tax system, where a small percentage of every trade is automatically allocated to a dedicated charity wallet. This sustainable business model ensures that the project’s success is directly tied to the positive change it creates, providing a continuous and growing source of funding for our charitable initiatives.

For investors, $GTAN is more than just a digital asset; it is a means of participating in a powerful movement for social good. A portion of each transaction is distributed as reflections to all token holders, providing a passive income stream simply for holding the token. This dual-purpose model allows investors to not only position themselves for potential profits in the rapidly growing world of cryptocurrency but also to make a tangible difference in the world. As the demand for socially responsible investing (SRI) continues to rise, $GTAN is perfectly positioned to appeal to a new generation of investors who prioritize projects that align with their values.

Our community is the heart of the Giant Token project. By investing in $GTAN, you're not just buying a token—you’re joining a global community of like-minded individuals who are passionate about using cryptocurrency to solve real-world problems. This engaged and passionate community is a vital component of the project's long-term success, driving awareness, and helping to identify and support new charitable causes.

Finally, Giant Token ($GTAN) represents the future of philanthropy—a future where technology, finance, and social responsibility converge. It's a testament to the idea that a digital currency can be a force for profound, positive change. Join us in building a better future, one transaction at a time.

Giant Token Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Giant Token (GTAN) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Giant Token (GTAN) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Giant Token.

Ελέγξτε την Giant Token πρόβλεψη τιμής τώρα!

GTAN σε Τοπικά Νομίσματα

Giant Token (GTAN) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Giant Token (GTAN) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του GTAN token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Giant Token (GTAN)

Πόσο αξίζει το Giant Token (GTAN) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή GTAN στο USD είναι 0 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή GTAN σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του GTAN σε USD είναι $ 0. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Giant Token;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το GTAN είναι $ 293.77K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του GTAN;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του GTAN είναι 375.13T USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του GTAN;
Το GTAN πέτυχε τιμή ATH ύψους 0 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του GTAN;
Το GTAN είχε τιμή ATL ύψους 0 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του GTAN;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το GTAN είναι -- USD.
Θα ανέβει το GTAN υψηλότερα φέτος;
Το GTAN μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την GTAN πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 21:26:52 (UTC+8)

Giant Token (GTAN) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

