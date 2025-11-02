Giant Token (GTAN) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.03% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.11% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -17.91% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -17.91%

Giant Token (GTAN) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές GTAN μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του GTAN είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το GTAN έχει αλλάξει κατά -0.03% την τελευταία ώρα, -1.11% τις τελευταίες 24 ώρες και -17.91% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Giant Token (GTAN) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 293.77K$ 293.77K $ 293.77K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 293.77K$ 293.77K $ 293.77K Προμήθεια Κυκλοφορίας 375.13T 375.13T 375.13T Συνολικός Όγκος 375,134,094,543,670.5 375,134,094,543,670.5 375,134,094,543,670.5

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Giant Token είναι $ 293.77K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του GTAN είναι 375.13T, με συνολική προσφορά 375134094543670.5. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 293.77K