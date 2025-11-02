GetTheGirl (GTG) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: $ 0 - $ 0
Κατώτ. 24H: $ 0
Υψηλ. 24H: $ 0
Υψηλή συνέχεια: $ 0.00128154
Χαμηλότερη τιμή: $ 0
Αλλαγή τιμής (1 ώρα): -2.54%
Αλλαγή τιμής (1 ημέρα): -3.00%
Αλλαγή τιμής (7 ημέρες): -14.18%

GetTheGirl (GTG) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές GTG μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του GTG είναι $ 0.00128154, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το GTG έχει αλλάξει κατά -2.54% την τελευταία ώρα, -3.00% τις τελευταίες 24 ώρες και -14.18% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

GetTheGirl (GTG) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς: $ 371.57K
Όγκος (24 ώρες): --
Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 371.57K
Προμήθεια Κυκλοφορίας: 822.71M
Συνολικός Όγκος: 822,713,514.237148

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του GetTheGirl είναι $ 371.57K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του GTG είναι 822.71M, με συνολική προσφορά 822713514.237148. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 371.57K