Get Rich or Die Trying (GRODT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00223678 Υψηλ. 24H $ 0.00282145 Υψηλή συνέχεια $ 0.00588249 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00183633 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -7.58% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +12.90% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +12.39%

Get Rich or Die Trying (GRODT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00255482. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές GRODT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00223678 και ενός υψηλού $ 0.00282145, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του GRODT είναι $ 0.00588249, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00183633.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το GRODT έχει αλλάξει κατά -7.58% την τελευταία ώρα, +12.90% τις τελευταίες 24 ώρες και +12.39% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Get Rich or Die Trying (GRODT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 2.57M Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 2.57M Προμήθεια Κυκλοφορίας 1000.00M Συνολικός Όγκος 999,999,998.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Get Rich or Die Trying είναι $ 2.57M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του GRODT είναι 1000.00M, με συνολική προσφορά 999999998.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 2.57M