Get Bagged (BAGGED) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00001492 Υψηλ. 24H $ 0.00004493 Υψηλή συνέχεια $ 0.00032414 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00000721 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.00% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +156.51% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +100.78%

Get Bagged (BAGGED) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00004191. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BAGGED μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00001492 και ενός υψηλού $ 0.00004493, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BAGGED είναι $ 0.00032414, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000721.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BAGGED έχει αλλάξει κατά +0.00% την τελευταία ώρα, +156.51% τις τελευταίες 24 ώρες και +100.78% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Get Bagged (BAGGED) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 41.90K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 41.90K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.80M Συνολικός Όγκος 999,800,313.2714632

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Get Bagged είναι $ 41.90K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BAGGED είναι 999.80M, με συνολική προσφορά 999800313.2714632. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 41.90K