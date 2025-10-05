Germinal (GERM) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00000847 Κατώτ. 24H $ 0.00000855 Υψηλ. 24H Υψηλή συνέχεια $ 0.00003102 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00000697 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.72% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.83% Αλλαγή τιμών (7 ημέρες) +14.20%

Germinal (GERM) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00000847. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές GERM μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00000847 και ενός υψηλού $ 0.00000855, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του GERM είναι $ 0.00003102, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000697.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το GERM έχει αλλάξει κατά -0.72% την τελευταία ώρα, -0.83% τις τελευταίες 24 ώρες και +14.20% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Germinal (GERM) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 8.47K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 8.47K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.02M Συνολικός Όγκος 999,024,561.260988

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Germinal είναι $ 8.47K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του GERM είναι 999.02M, με συνολική προσφορά 999024561.260988. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 8.47K