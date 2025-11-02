ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή GEI BEAR είναι 0.00304164 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο GEI σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής GEI εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το GEI

Πληροφορίες Τιμής GEI

Τι είναι το GEI

Επίσημος Ιστότοπος GEI

Tokenomics GEI

Προβλέψεις Τιμών GEI

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

GEI BEAR Λογότ.

GEI BEAR Τιμή (GEI)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 GEI σε USD

$0.00304164
$0.00304164$0.00304164
0.00%1D
mexc
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
USD
GEI BEAR (GEI) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 21:25:56 (UTC+8)

GEI BEAR (GEI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0
$ 0$ 0
Κατώτ. 24H
$ 0
$ 0$ 0
Υψηλ. 24H

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00821529
$ 0.00821529$ 0.00821529

$ 0.00139935
$ 0.00139935$ 0.00139935

--

--

-14.32%

-14.32%

GEI BEAR (GEI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00304164. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές GEI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του GEI είναι $ 0.00821529, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00139935.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το GEI έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και -14.32% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

GEI BEAR (GEI) Πληροφορίες αγοράς

$ 211.15K
$ 211.15K$ 211.15K

--
----

$ 211.15K
$ 211.15K$ 211.15K

69.42M
69.42M 69.42M

69,420,539.8469265
69,420,539.8469265 69,420,539.8469265

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του GEI BEAR είναι $ 211.15K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του GEI είναι 69.42M, με συνολική προσφορά 69420539.8469265. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 211.15K

GEI BEAR (GEI) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από GEI BEAR σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από GEI BEAR σε USD ήταν $ +0.0009762587.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από GEI BEAR σε USD ήταν $ +0.0010258776.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από GEI BEAR σε USD ήταν $ -0.001322450863255658.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0--
30 ημέρες$ +0.0009762587+32.10%
60 Ημέρες$ +0.0010258776+33.73%
90 Ημέρες$ -0.001322450863255658-30.30%

Τι είναι GEI BEAR (GEI)

GEI BEAR ($GEI) is a community-driven meme token built on the XRP Ledger (XRPL). It was born from the resilient spirit of XRP holders who have withstood years of market skepticism, ridicule, and doubt—particularly from critics dubbed "GEI Bears." Rather than remain passive, the XRP community chose to answer with humor, memes, and a bold new token that turns mockery into motivation.

GEI BEAR aims to become the unofficial meme ambassador of the XRPL, blending entertainment, community engagement, and blockchain functionality. In an era where meme coins capture mass attention and cultural power, GEI BEAR takes a unique position by representing a specific subculture within crypto: those who never gave up on XRP. By embracing satire and internet culture, the project energizes a new wave of XRP holders who want more than just passive investment—they want fun, community, and identity.

The token features zero tax on buy and sell transactions, making it frictionless to trade and ideal for fast-paced meme coin markets. It is fully deployed on the XRP Ledger, taking advantage of the network’s high-speed, low-cost, and eco-friendly design. With a total supply of 69,420,589 $GEI, the project embraces meme culture to its core while ensuring supply is capped for scarcity.

Beyond trading, $GEI is also the key to accessing the GEI BEAR NFT collection on xrp.cafe, where holders can collect, trade, and show off bear-themed NFTs with rarity traits. These NFTs strengthen community bonds and add another layer of engagement and utility to the ecosystem.

The GEI BEAR community thrives on Twitter, Telegram, and expanding platforms like TikTok, where memes, updates, and events foster ongoing interaction. The team is also exploring future use cases such as governance voting, exclusive holder events, and staking or burn mechanics—all driven by community input.

Importantly, GEI BEAR makes no claim of utility beyond its entertainment and community value. It is intentionally transparent as a meme coin—but one backed by purpose, culture, and relentless community energy.

Whether you’re a long-time XRP supporter or new to the world of crypto memes, GEI BEAR invites you to laugh, hold, and join the movement that turns doubt into digital gold.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως.

GEI BEAR (GEI) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

GEI BEAR Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το GEI BEAR (GEI) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία GEI BEAR (GEI) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το GEI BEAR.

Ελέγξτε την GEI BEAR πρόβλεψη τιμής τώρα!

GEI σε Τοπικά Νομίσματα

GEI BEAR (GEI) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του GEI BEAR (GEI) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του GEI token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με GEI BEAR (GEI)

Πόσο αξίζει το GEI BEAR (GEI) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή GEI στο USD είναι 0.00304164 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή GEI σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του GEI σε USD είναι $ 0.00304164. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του GEI BEAR;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το GEI είναι $ 211.15K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του GEI;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του GEI είναι 69.42M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του GEI;
Το GEI πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.00821529 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του GEI;
Το GEI είχε τιμή ATL ύψους 0.00139935 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του GEI;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το GEI είναι -- USD.
Θα ανέβει το GEI υψηλότερα φέτος;
Το GEI μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την GEI πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 21:25:56 (UTC+8)

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται.

ΔΗΜ.

