GEI BEAR (GEI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00821529$ 0.00821529 $ 0.00821529 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00139935$ 0.00139935 $ 0.00139935 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -14.32% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -14.32%

GEI BEAR (GEI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00304164. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές GEI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του GEI είναι $ 0.00821529, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00139935.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το GEI έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και -14.32% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

GEI BEAR (GEI) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 211.15K$ 211.15K $ 211.15K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 211.15K$ 211.15K $ 211.15K Προμήθεια Κυκλοφορίας 69.42M 69.42M 69.42M Συνολικός Όγκος 69,420,539.8469265 69,420,539.8469265 69,420,539.8469265

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του GEI BEAR είναι $ 211.15K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του GEI είναι 69.42M, με συνολική προσφορά 69420539.8469265. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 211.15K