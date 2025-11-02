Geez PNutz (PNUTZ) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.248074 Υψηλ. 24H $ 0.263153 Υψηλή συνέχεια $ 0.674176 Χαμηλότερη τιμή $ 0.129475 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -1.13% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +2.31% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -18.31%

Geez PNutz (PNUTZ) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.257243. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές PNUTZ μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.248074 και ενός υψηλού $ 0.263153, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του PNUTZ είναι $ 0.674176, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.129475.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το PNUTZ έχει αλλάξει κατά -1.13% την τελευταία ώρα, +2.31% τις τελευταίες 24 ώρες και -18.31% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Geez PNutz (PNUTZ) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 106.50K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 106.50K Προμήθεια Κυκλοφορίας 414.00K Συνολικός Όγκος 414,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Geez PNutz είναι $ 106.50K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του PNUTZ είναι 414.00K, με συνολική προσφορά 414000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 106.50K