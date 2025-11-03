GATEWAY TO MARS (MARS) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +5.57% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +5.57%

GATEWAY TO MARS (MARS) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MARS μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MARS είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MARS έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και +5.57% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

GATEWAY TO MARS (MARS) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 27.25K$ 27.25K $ 27.25K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 27.25K$ 27.25K $ 27.25K Προμήθεια Κυκλοφορίας 689.50B 689.50B 689.50B Συνολικός Όγκος 689,499,618,330.3379 689,499,618,330.3379 689,499,618,330.3379

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του GATEWAY TO MARS είναι $ 27.25K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MARS είναι 689.50B, με συνολική προσφορά 689499618330.3379. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 27.25K