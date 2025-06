Τι είναι GATENet (GATE)

GATENet Is A GSX Group Initiative And Has A Vision To Build On-Chain Financial Market, Settlement And Registry Solutions To Reduce Costs And Increase Efficiencies For Issuers, Investors And Market Participants Everywhere. GATE Tokens Will Be Used By GATENet For GATENet Fees, Staking, Burning And Governance.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

GATENet (GATE) Πόρος Επίσημος ιστότοπος