Gas is one of the two coins created by Neo Foundation. Gas is used as a processing fees for Neo coin. Neo hashing algorithm is Proof of Stake (PoS), where blocks processing power depends on the amount of tokens held by miners instead of the Proof of Work method which depends on the mining power that a miner has to create a new block. Neo holders is compensated with certain amount of Gas every month, is a similar concept to the ether gas and is used as a power for transaction (transaction). It is a coin that is paid as compensation of a concept of interest generated by PoS mining. At the beginning of the release, about one Neo was paid per day with 1000 Neo, but it has a design algorithm that is gradually decreasing over time, which is offset by the price increase. It is a coin that is closely related to Neo, walking along the path of the companion with the rise of Neo, and it forms a necessary relationship that the movement must be moving in a fluid manner.

Gas (GAS) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Gas (GAS), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 220.95M $ 220.95M $ 220.95M Συνολική προμήθεια: $ 65.09M $ 65.09M $ 65.09M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 65.09M $ 65.09M $ 65.09M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 220.95M $ 220.95M $ 220.95M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 91.94 $ 91.94 $ 91.94 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.621309 $ 0.621309 $ 0.621309 Τρέχουσα τιμή: $ 3.4 $ 3.4 $ 3.4 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Gas (GAS)

Tokenomics Gas (GAS): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Gas (GAS) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός GAS token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα GAS token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του GAS, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του GAS token!

