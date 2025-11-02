GarudaX (GRDX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00407436 $ 0.00407436 $ 0.00407436 Κατώτ. 24H $ 0.00421033 $ 0.00421033 $ 0.00421033 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00407436$ 0.00407436 $ 0.00407436 Υψηλ. 24H $ 0.00421033$ 0.00421033 $ 0.00421033 Υψηλή συνέχεια $ 0.00593594$ 0.00593594 $ 0.00593594 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00183371$ 0.00183371 $ 0.00183371 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.78% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.92% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -11.90% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -11.90%

GarudaX (GRDX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00417318. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές GRDX μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00407436 και ενός υψηλού $ 0.00421033, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του GRDX είναι $ 0.00593594, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00183371.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το GRDX έχει αλλάξει κατά +0.78% την τελευταία ώρα, +0.92% τις τελευταίες 24 ώρες και -11.90% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

GarudaX (GRDX) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 179.66K$ 179.66K $ 179.66K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 397.83K$ 397.83K $ 397.83K Προμήθεια Κυκλοφορίας 43.05M 43.05M 43.05M Συνολικός Όγκος 95,329,657.0 95,329,657.0 95,329,657.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του GarudaX είναι $ 179.66K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του GRDX είναι 43.05M, με συνολική προσφορά 95329657.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 397.83K