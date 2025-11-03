Gamestop xStock (GMEX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 27.48 $ 27.48 $ 27.48 Κατώτ. 24H $ 27.48 $ 27.48 $ 27.48 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 27.48$ 27.48 $ 27.48 Υψηλ. 24H $ 27.48$ 27.48 $ 27.48 Υψηλή συνέχεια $ 33.93$ 33.93 $ 33.93 Χαμηλότερη τιμή $ 23.93$ 23.93 $ 23.93 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) 0.00% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) 0.00% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) 0.00% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) 0.00%

Gamestop xStock (GMEX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $27.48. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές GMEX μεταξύ ενός χαμηλού $ 27.48 και ενός υψηλού $ 27.48, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του GMEX είναι $ 33.93, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 23.93.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το GMEX έχει αλλάξει κατά 0.00% την τελευταία ώρα, 0.00% τις τελευταίες 24 ώρες και 0.00% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Gamestop xStock (GMEX) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 534.84K$ 534.84K $ 534.84K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 6.97M$ 6.97M $ 6.97M Προμήθεια Κυκλοφορίας 19.46K 19.46K 19.46K Συνολικός Όγκος 253,705.81686826 253,705.81686826 253,705.81686826

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Gamestop xStock είναι $ 534.84K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του GMEX είναι 19.46K, με συνολική προσφορά 253705.81686826. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 6.97M