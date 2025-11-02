Gama Token (GAMA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.764393 Υψηλ. 24H $ 0.764393 Υψηλή συνέχεια $ 0.873173 Χαμηλότερη τιμή $ 0.585643 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) 0.00% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) 0.00% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) 0.00%

Gama Token (GAMA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.764393. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές GAMA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.764393 και ενός υψηλού $ 0.764393, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του GAMA είναι $ 0.873173, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.585643.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το GAMA έχει αλλάξει κατά 0.00% την τελευταία ώρα, 0.00% τις τελευταίες 24 ώρες και 0.00% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Gama Token (GAMA) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 76.46M Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 76.46M Προμήθεια Κυκλοφορίας 100.03M Συνολικός Όγκος 100,027,931.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Gama Token είναι $ 76.46M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του GAMA είναι 100.03M, με συνολική προσφορά 100027931.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 76.46M