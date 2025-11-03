Gallo the Hen (GALLO) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0
Κατώτ. 24H $ 0
Υψηλ. 24H $ 0
Υψηλή συνέχεια $ 0.00157496
Χαμηλότερη τιμή $ 0
Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.61%
Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.60%
Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -8.25%

Gallo the Hen (GALLO) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές GALLO μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του GALLO είναι $ 0.00157496, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το GALLO έχει αλλάξει κατά +0.61% την τελευταία ώρα, -0.60% τις τελευταίες 24 ώρες και -8.25% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Gallo the Hen (GALLO) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 10.86K
Όγκος (24 ώρες) --
Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 10.86K
Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.76M
Συνολικός Όγκος 999,755,593.821844

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Gallo the Hen είναι $ 10.86K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του GALLO είναι 999.76M, με συνολική προσφορά 999755593.821844. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 10.86K