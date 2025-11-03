ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Gallo the Hen είναι 0 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο GALLO σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής GALLO εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή Gallo the Hen είναι 0 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο GALLO σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής GALLO εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το GALLO

Πληροφορίες Τιμής GALLO

Τι είναι το GALLO

Επίσημος Ιστότοπος GALLO

Tokenomics GALLO

Προβλέψεις Τιμών GALLO

Gallo the Hen Λογότ.

Gallo the Hen Τιμή (GALLO)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 GALLO σε USD

--
----
-0.60%1D
mexc
USD
Gallo the Hen (GALLO) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Gallo the Hen (GALLO) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0
$ 0$ 0
Κατώτ. 24H
$ 0
$ 0$ 0
Υψηλ. 24H

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00157496
$ 0.00157496$ 0.00157496

$ 0
$ 0$ 0

+0.61%

-0.60%

-8.25%

-8.25%

Gallo the Hen (GALLO) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές GALLO μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του GALLO είναι $ 0.00157496, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το GALLO έχει αλλάξει κατά +0.61% την τελευταία ώρα, -0.60% τις τελευταίες 24 ώρες και -8.25% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Gallo the Hen (GALLO) Πληροφορίες αγοράς

$ 10.86K
$ 10.86K$ 10.86K

--
----

$ 10.86K
$ 10.86K$ 10.86K

999.76M
999.76M 999.76M

999,755,593.821844
999,755,593.821844 999,755,593.821844

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Gallo the Hen είναι $ 10.86K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του GALLO είναι 999.76M, με συνολική προσφορά 999755593.821844. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 10.86K

Gallo the Hen (GALLO) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Gallo the Hen σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Gallo the Hen σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Gallo the Hen σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Gallo the Hen σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0-0.60%
30 ημέρες$ 0-22.89%
60 Ημέρες$ 0-36.75%
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι Gallo the Hen (GALLO)

$GALLO is a Solana-based meme token born from the viral energy of TikTok star @ilgallinaio_special, who entertains millions with his hilarious chicken content. The project bridges real-world virality with on-chain culture, creating a fun and engaging entry point for new users. With plans to integrate sports partnerships, community rewards, and mass exposure through social media, $GALLO is more than a meme — it’s a movement to bring fresh eyes to Solana, powered by cluck-worthy content and cult-level engagement.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Gallo the Hen (GALLO) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

Gallo the Hen Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Gallo the Hen (GALLO) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Gallo the Hen (GALLO) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Gallo the Hen.

Ελέγξτε την Gallo the Hen πρόβλεψη τιμής τώρα!

GALLO σε Τοπικά Νομίσματα

Gallo the Hen (GALLO) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Gallo the Hen (GALLO) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του GALLO token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Gallo the Hen (GALLO)

Πόσο αξίζει το Gallo the Hen (GALLO) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή GALLO στο USD είναι 0 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή GALLO σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του GALLO σε USD είναι $ 0. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Gallo the Hen;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το GALLO είναι $ 10.86K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του GALLO;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του GALLO είναι 999.76M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του GALLO;
Το GALLO πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.00157496 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του GALLO;
Το GALLO είχε τιμή ATL ύψους 0 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του GALLO;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το GALLO είναι -- USD.
Θα ανέβει το GALLO υψηλότερα φέτος;
Το GALLO μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την GALLO πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Gallo the Hen (GALLO) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

