Η σημερινή ζωντανή τιμή Galactic Bonk είναι 0 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο G-BONK σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής G-BONK εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το G-BONK

Πληροφορίες Τιμής G-BONK

Τι είναι το G-BONK

Whitepaper G-BONK

Επίσημος Ιστότοπος G-BONK

Tokenomics G-BONK

Προβλέψεις Τιμών G-BONK

Galactic Bonk Λογότ.

Galactic Bonk Τιμή (G-BONK)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 G-BONK σε USD

--
----
0.00%1D
Galactic Bonk (G-BONK) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Galactic Bonk (G-BONK) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0
$ 0$ 0
Κατώτ. 24H
$ 0
$ 0$ 0
Υψηλ. 24H

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-5.98%

-5.98%

Galactic Bonk (G-BONK) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές G-BONK μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του G-BONK είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το G-BONK έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και -5.98% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Galactic Bonk (G-BONK) Πληροφορίες αγοράς

$ 48.86K
$ 48.86K$ 48.86K

--
----

$ 48.86K
$ 48.86K$ 48.86K

865.91M
865.91M 865.91M

865,914,106.065531
865,914,106.065531 865,914,106.065531

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Galactic Bonk είναι $ 48.86K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του G-BONK είναι 865.91M, με συνολική προσφορά 865914106.065531. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 48.86K

Galactic Bonk (G-BONK) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Galactic Bonk σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Galactic Bonk σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Galactic Bonk σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Galactic Bonk σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0--
30 ημέρες$ 0-16.37%
60 Ημέρες$ 0-53.32%
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι Galactic Bonk (G-BONK)

G‑Bonk is a memecoin built on the Solana blockchain that aims to combine fun community engagement with serious utility. Memecoins have captured the imagination of the cryptosphere, but many lack long‑term plans. G‑Bonk differentiates itself by coupling a lively mascot and viral appeal with a clear roadmap and real‑world applications.

Our freshly redesigned website reflects this philosophy: a seamless journey through a unified starry backdrop that highlights how easy it is to join the adventure. New holders can now acquire $GBONK directly via multiple trusted portals – Dexscreener, DexTools and the GMGN swap aggregator – using popular wallets such as Phantom or Binance Wallet. This variety ensures a smooth onboarding experience regardless of your preferred trading interface.

Vision & Mission

Our vision is to create a vibrant ecosystem where holders are rewarded not only through speculative price appreciation but also through concrete utility. We will foster an inclusive community, provide innovative financial products and empower users to be part of a playful yet purposeful crypto project.

Why Invest in G‑Bonk?

Memecoins thrive on hype, but enduring value comes from substance. G‑Bonk offers both. The tokenomics are intentionally deflationary — a portion of the supply is permanently burned and the mint authority has been revoked — so the number of $GBONK in circulation can only decrease over time. Liquidity is locked and a treasury funds future listings, marketing and partnerships. The team allocation follows a vesting schedule to align long‑term incentives.

Beyond the numbers, G‑Bonk is building real products. Holders will soon be able to stake their tokens for yield, trade on our custom DEX (G‑Trade) and even use a fiat–crypto bridge (G‑Bank). A thriving community of bonkers is already forming on X and Telegram, and the project has been listed on multiple DEXes and aggregators. By participating early you’re helping to shape a meme with a mission — and positioning yourself for future rewards.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Galactic Bonk (G-BONK) Πόρος

Whitepaper
Επίσημος ιστότοπος

Galactic Bonk Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Galactic Bonk (G-BONK) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Galactic Bonk (G-BONK) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Galactic Bonk.

Ελέγξτε την Galactic Bonk πρόβλεψη τιμής τώρα!

G-BONK σε Τοπικά Νομίσματα

Galactic Bonk (G-BONK) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Galactic Bonk (G-BONK) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του G-BONK token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Galactic Bonk (G-BONK)

Πόσο αξίζει το Galactic Bonk (G-BONK) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή G-BONK στο USD είναι 0 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή G-BONK σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του G-BONK σε USD είναι $ 0. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Galactic Bonk;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το G-BONK είναι $ 48.86K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του G-BONK;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του G-BONK είναι 865.91M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του G-BONK;
Το G-BONK πέτυχε τιμή ATH ύψους 0 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του G-BONK;
Το G-BONK είχε τιμή ATL ύψους 0 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του G-BONK;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το G-BONK είναι -- USD.
Θα ανέβει το G-BONK υψηλότερα φέτος;
Το G-BONK μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την G-BONK πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
