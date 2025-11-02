Gala Music (MUSIC) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00551953 $ 0.00551953 $ 0.00551953 Κατώτ. 24H $ 0.00699598 $ 0.00699598 $ 0.00699598 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00551953$ 0.00551953 $ 0.00551953 Υψηλ. 24H $ 0.00699598$ 0.00699598 $ 0.00699598 Υψηλή συνέχεια $ 0.303994$ 0.303994 $ 0.303994 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -3.71% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +2.24% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -43.82% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -43.82%

Gala Music (MUSIC) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.006057. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MUSIC μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00551953 και ενός υψηλού $ 0.00699598, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MUSIC είναι $ 0.303994, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MUSIC έχει αλλάξει κατά -3.71% την τελευταία ώρα, +2.24% τις τελευταίες 24 ώρες και -43.82% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Gala Music (MUSIC) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 957.97K$ 957.97K $ 957.97K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 957.97K$ 957.97K $ 957.97K Προμήθεια Κυκλοφορίας 158.20M 158.20M 158.20M Συνολικός Όγκος 158,195,628.8496409 158,195,628.8496409 158,195,628.8496409

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Gala Music είναι $ 957.97K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MUSIC είναι 158.20M, με συνολική προσφορά 158195628.8496409. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 957.97K