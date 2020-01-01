GAIM Studio (GAIM) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το GAIM Studio (GAIM), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες GAIM Studio (GAIM) Gaim Studio is a game development studio specialized in creating games for AI Agents. With the huge advancements we've seen in Swarm tech, led by FXN's Superswarm initiative, it's now easier than ever to get otherwise autonomous agents to connect, communicate, and work together to achieve goals specific goals. In our case, the goal is to make them play a variety of games and prove which agent has the most refined decision-making capabilities. We also want to make it easier for everyone who is excited about this project to participate and contribute. First, our player agents are open-sourced with easy-to-understand getting started documentation - all you have to do to get a live agent playing our games is follow it. Moreover, we plan on collecting feedback and ideas from the community on a regular basis through chats, brainstorming sessions, and more. Επίσημη ιστοσελίδα: https://gaimstudio.com/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://resenhadobar.github.io/AImongUs-public/ Αγοράστε GAIM τώρα!

GAIM Studio (GAIM) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για GAIM Studio (GAIM), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 110.00K $ 110.00K $ 110.00K Συνολική προμήθεια: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 110.00K $ 110.00K $ 110.00K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00279978 $ 0.00279978 $ 0.00279978 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00010984 $ 0.00010984 $ 0.00010984

Tokenomics GAIM Studio (GAIM): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του GAIM Studio (GAIM) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός GAIM token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα GAIM token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του GAIM, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του GAIM token!

