Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.97932 $ 0.97932 $ 0.97932 Κατώτ. 24H $ 0.989857 $ 0.989857 $ 0.989857 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.97932$ 0.97932 $ 0.97932 Υψηλ. 24H $ 0.989857$ 0.989857 $ 0.989857 Υψηλή συνέχεια $ 1.13$ 1.13 $ 1.13 Χαμηλότερη τιμή $ 0.926229$ 0.926229 $ 0.926229 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.16% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.32% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -1.26% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -1.26%

Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.985314. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές AIDAUSDC μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.97932 και ενός υψηλού $ 0.989857, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του AIDAUSDC είναι $ 1.13, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.926229.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το AIDAUSDC έχει αλλάξει κατά -0.16% την τελευταία ώρα, +0.32% τις τελευταίες 24 ώρες και -1.26% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 113.30M$ 113.30M $ 113.30M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 113.30M$ 113.30M $ 113.30M Προμήθεια Κυκλοφορίας 114.77M 114.77M 114.77M Συνολικός Όγκος 114,772,921.187424 114,772,921.187424 114,772,921.187424

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Gaib AI Dollar Alpha USDC είναι $ 113.30M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του AIDAUSDC είναι 114.77M, με συνολική προσφορά 114772921.187424. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 113.30M