Fyni AI by Virtuals (FYNI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00110508 $ 0.00110508 $ 0.00110508 Κατώτ. 24H $ 0.00129674 $ 0.00129674 $ 0.00129674 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00110508$ 0.00110508 $ 0.00110508 Υψηλ. 24H $ 0.00129674$ 0.00129674 $ 0.00129674 Υψηλή συνέχεια $ 0.00465516$ 0.00465516 $ 0.00465516 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -1.78% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -7.89% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -1.78% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -1.78%

Fyni AI by Virtuals (FYNI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00110826. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές FYNI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00110508 και ενός υψηλού $ 0.00129674, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του FYNI είναι $ 0.00465516, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το FYNI έχει αλλάξει κατά -1.78% την τελευταία ώρα, -7.89% τις τελευταίες 24 ώρες και -1.78% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Fyni AI by Virtuals (FYNI) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B 1.00B 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Fyni AI by Virtuals είναι $ 1.11M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του FYNI είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.11M