Fyde (FYDE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00463874 Υψηλ. 24H $ 0.00544206 Υψηλή συνέχεια $ 0.301155 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00463874 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.08% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -7.59% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -16.76%

Fyde (FYDE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00500938. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές FYDE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00463874 και ενός υψηλού $ 0.00544206, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του FYDE είναι $ 0.301155, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00463874.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το FYDE έχει αλλάξει κατά -0.08% την τελευταία ώρα, -7.59% τις τελευταίες 24 ώρες και -16.76% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Fyde (FYDE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 87.07K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 502.39K Προμήθεια Κυκλοφορίας 17.33M Συνολικός Όγκος 100,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Fyde είναι $ 87.07K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του FYDE είναι 17.33M, με συνολική προσφορά 100000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 502.39K