FVIX (FVIX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 35.52 Υψηλ. 24H $ 41.46 Υψηλή συνέχεια $ 95.98 Χαμηλότερη τιμή $ 18.95 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +16.01% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -1.72%

FVIX (FVIX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $41.46. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές FVIX μεταξύ ενός χαμηλού $ 35.52 και ενός υψηλού $ 41.46, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του FVIX είναι $ 95.98, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 18.95.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το FVIX έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, +16.01% τις τελευταίες 24 ώρες και -1.72% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

FVIX (FVIX) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 614.51K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 614.51K Προμήθεια Κυκλοφορίας 14.82K Συνολικός Όγκος 14,821.903738107707

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του FVIX είναι $ 614.51K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του FVIX είναι 14.82K, με συνολική προσφορά 14821.903738107707. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 614.51K