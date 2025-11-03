ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή FUUUUUUUUUUUUUU είναι 0 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο FUUU σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής FUUU εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το FUUU

Πληροφορίες Τιμής FUUU

Τι είναι το FUUU

Επίσημος Ιστότοπος FUUU

Tokenomics FUUU

Προβλέψεις Τιμών FUUU

FUUUUUUUUUUUUUU Λογότ.

FUUUUUUUUUUUUUU Τιμή (FUUU)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 FUUU σε USD

--
----
+4.20%1D
mexc
USD
FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-03 02:33:03 (UTC+8)

FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0
$ 0$ 0
Κατώτ. 24H
$ 0
$ 0$ 0
Υψηλ. 24H

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

+4.22%

-5.99%

-5.99%

FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές FUUU μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του FUUU είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το FUUU έχει αλλάξει κατά +0.01% την τελευταία ώρα, +4.22% τις τελευταίες 24 ώρες και -5.99% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) Πληροφορίες αγοράς

$ 12.88K
$ 12.88K$ 12.88K

--
----

$ 12.88K
$ 12.88K$ 12.88K

997.89M
997.89M 997.89M

997,889,270.389981
997,889,270.389981 997,889,270.389981

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του FUUUUUUUUUUUUUU είναι $ 12.88K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του FUUU είναι 997.89M, με συνολική προσφορά 997889270.389981. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 12.88K

FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από FUUUUUUUUUUUUUU σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από FUUUUUUUUUUUUUU σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από FUUUUUUUUUUUUUU σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από FUUUUUUUUUUUUUU σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0+4.22%
30 ημέρες$ 0-53.78%
60 Ημέρες$ 0-93.77%
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU)

$FUUU is a Solana-based memecoin that was launched on http://Pump.fun in March 2024. The project is themed around the Rage Guy character, a figure that originated in the rage comic era of the late 2000s and became widely recognized across internet culture. Following the launch, the original developer discontinued involvement with the token. At that point, the CTO team assumed responsibility for coordinating ongoing community efforts around the project.

The stated purpose of $FUUU is cultural rather than financial. It is designed as a “culture coin” that highlights Rage Guy as a symbolic and relatable figure. The character’s expression of frustration, commonly represented by the text “FFFFUUUU,” reflects emotions that are often tied to both cryptocurrency markets and everyday experiences. By building a token around this meme, the project aims to preserve a recognizable piece of internet history within a blockchain context.

Unlike projects that emphasize detailed roadmaps, technical milestones, or defined utility, $FUUU positions itself as a lighthearted and entertainment-driven token. There are no team allocations, no taxes, and no embedded promises of profit or financial return. The coin is intended solely for cultural engagement, community participation, and meme creation. Holders and community members are encouraged to contribute through content, discussion, and the continued use of Rage Guy imagery, but there are no obligations or formal expectations tied to the token.

The CTO team provides organizational support, and back end support such as hiring an artist and creatin websites, the community drives activity associated with the project. This includes creating and sharing memes, maintaining discussion channels, and ensuring the Rage Guy character remains present in contemporary internet culture. The project does not claim utility beyond its role as a culture coin, and its sustainability depends entirely on voluntary participation and ongoing community interest.

From a transparency standpoint, the on-chain parameters of the token are publicly visible. These include the mint authority status, freeze authority, liquidity details (whether burned or locked), and circulating supply information. Any locked or burn addresses are disclosed for the purpose of supporting accurate supply tracking on external platforms.

Rage Guy ($FUUU) should not be viewed as an investment. The token has no intrinsic value and provides no rights, revenue, or guarantees to holders. As with all cryptoassets, trading is highly risky, and participants are advised to conduct their own research and fully understand the risks involved. The project’s focus remains cultural preservation and community expression rather than financial

FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

FUUUUUUUUUUUUUU Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το FUUUUUUUUUUUUUU.

Ελέγξτε την FUUUUUUUUUUUUUU πρόβλεψη τιμής τώρα!

FUUU σε Τοπικά Νομίσματα

FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του FUUU token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU)

Πόσο αξίζει το FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή FUUU στο USD είναι 0 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή FUUU σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του FUUU σε USD είναι $ 0. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του FUUUUUUUUUUUUUU;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το FUUU είναι $ 12.88K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του FUUU;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του FUUU είναι 997.89M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του FUUU;
Το FUUU πέτυχε τιμή ATH ύψους 0 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του FUUU;
Το FUUU είχε τιμή ATL ύψους 0 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του FUUU;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το FUUU είναι -- USD.
Θα ανέβει το FUUU υψηλότερα φέτος;
Το FUUU μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την FUUU πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-03 02:33:03 (UTC+8)

FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

