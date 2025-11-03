FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) Πληροφορίες τιμής (USD)

FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές FUUU μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του FUUU είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το FUUU έχει αλλάξει κατά +0.01% την τελευταία ώρα, +4.22% τις τελευταίες 24 ώρες και -5.99% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

FUUUUUUUUUUUUUU (FUUU) Πληροφορίες αγοράς

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του FUUUUUUUUUUUUUU είναι $ 12.88K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του FUUU είναι 997.89M, με συνολική προσφορά 997889270.389981. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 12.88K