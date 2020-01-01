Furmula (FURM) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Furmula (FURM), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Furmula (FURM) Furmula combines the high-adrenaline world of racing with blockchain technology on the Solana network. Our decentralized GameFi platform leverages the transparency and security of blockchain to bring fair, competitive racing gameplay to all racing fans and crypto enthusiasts alike. Furmula introduces a groundbreaking gameplay model that redefines blockchain racing. Your performance and progression are directly tied to the NFTs you hold, which determine your racing tier. Each NFT unlocks unique abilities, advantages, and strategies, enhancing your competitiveness on the track. This innovative system integrates real-time race mechanics with NFT utility, creating an immersive and dynamic experience. Players must skillfully combine their NFT assets with racing strategies to climb the leaderboard and claim rewards. By merging blockchain technology with engaging gameplay, Furmula offers a unique and interactive environment for both racing enthusiasts and crypto enthusiasts alike. Επίσημη ιστοσελίδα: https://furmula.games Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://furmulagames.gitbook.io/furmula-whitepaper Αγοράστε FURM τώρα!

Furmula (FURM) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Furmula (FURM), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 2.09M $ 2.09M $ 2.09M Συνολική προμήθεια: $ 924.91M $ 924.91M $ 924.91M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 752.00M $ 752.00M $ 752.00M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 2.57M $ 2.57M $ 2.57M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.052176 $ 0.052176 $ 0.052176 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00223883 $ 0.00223883 $ 0.00223883 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00278183 $ 0.00278183 $ 0.00278183 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Furmula (FURM)

Tokenomics Furmula (FURM): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Furmula (FURM) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός FURM token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα FURM token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του FURM, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του FURM token!

