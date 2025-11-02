fsjal (FSJAL) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0.00164655 $ 0.00164655 $ 0.00164655 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0.00164655$ 0.00164655 $ 0.00164655 Υψηλή συνέχεια $ 0.00172293$ 0.00172293 $ 0.00172293 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -1.50% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +15.00% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +98.19% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +98.19%

fsjal (FSJAL) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00123099. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές FSJAL μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0.00164655, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του FSJAL είναι $ 0.00172293, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το FSJAL έχει αλλάξει κατά -1.50% την τελευταία ώρα, +15.00% τις τελευταίες 24 ώρες και +98.19% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

fsjal (FSJAL) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B 1.00B 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του fsjal είναι $ 1.23M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του FSJAL είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.23M