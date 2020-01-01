FRUG (FRUG) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το FRUG (FRUG), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες FRUG (FRUG) FRUG is a meme coin born from the frustration of repeated rug pulls in the crypto space. Created by artist Besol, FRUG represents resilience, persistence, and the collective spirit of a community tired of being scammed. The character, inspired by Lurch from the Addams Family, embodies an unshakable frog that’s seen it all—laid-back, emotionless, and indifferent. FRUG aims to combine memes and art in a unique way, involving the community at every step. There is no formal team or roadmap; just an artist and a passionate community driving the project forward. FRUG’s evolution is transparent, with community members actively shaping its direction, making it a refreshing addition to the meme coin universe. Επίσημη ιστοσελίδα: https://frugsolana.xyz/ Αγοράστε FRUG τώρα!

FRUG (FRUG) Tokenomics & ανάλυση τιμών

Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 10.54K
Συνολική προμήθεια: $ 981.26M
Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 981.26M
FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 10.54K
Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00139965
Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0
Τρέχουσα τιμή: $ 0

Tokenomics FRUG (FRUG): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του FRUG (FRUG) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός FRUG token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα FRUG token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του FRUG, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του FRUG token!

