Froggi ($FROGGI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00138233 Υψηλ. 24H $ 0.00142953 Υψηλή συνέχεια $ 0.00854903 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00135168 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.59% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +1.16% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -9.40%

Froggi ($FROGGI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00141329. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές $FROGGI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00138233 και ενός υψηλού $ 0.00142953, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του $FROGGI είναι $ 0.00854903, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00135168.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το $FROGGI έχει αλλάξει κατά -0.59% την τελευταία ώρα, +1.16% τις τελευταίες 24 ώρες και -9.40% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Froggi ($FROGGI) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 108.54K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 108.54K Προμήθεια Κυκλοφορίας 76.74M Συνολικός Όγκος 76,740,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Froggi είναι $ 108.54K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του $FROGGI είναι 76.74M, με συνολική προσφορά 76740000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 108.54K