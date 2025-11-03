Free Republic of Verdis (VERDIS) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.67% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -18.04% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +420.63% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +420.63%

Free Republic of Verdis (VERDIS) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές VERDIS μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του VERDIS είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το VERDIS έχει αλλάξει κατά -0.67% την τελευταία ώρα, -18.04% τις τελευταίες 24 ώρες και +420.63% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Free Republic of Verdis (VERDIS) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 46.83K$ 46.83K $ 46.83K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 46.83K$ 46.83K $ 46.83K Προμήθεια Κυκλοφορίας 998.50M 998.50M 998.50M Συνολικός Όγκος 998,495,774.1943185 998,495,774.1943185 998,495,774.1943185

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Free Republic of Verdis είναι $ 46.83K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του VERDIS είναι 998.50M, με συνολική προσφορά 998495774.1943185. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 46.83K