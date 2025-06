Τι είναι FRACTRADE (FRAC)

FRACTRADE is a platform for creating and managing AI trading agents on Hyperliquid and the HyperEVM. It offers various agents for risk management, copy trading, sniping, whale transaction monitoring, and backtesting. Additionally, it includes a marketplace where anyone can build and publish their own AI agents. FRACTRADE connects directly to your Hyperliquid account, allowing you to use AI agents for specific tasks or combine them into complex trading strategies. You can enhance manual trading or let agents fully automate your trades. FRACTRADE cannot withdraw funds from your wallets and is designed with a strong focus on security and privacy.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

FRACTRADE (FRAC) Πόρος Whitepaper Επίσημος ιστότοπος

FRACTRADE (FRAC) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του FRACTRADE (FRAC) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του FRAC token τώρα!