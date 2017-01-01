Fractal (FCL) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Fractal (FCL), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Fractal (FCL) Founded in 2017 and headquartered in Berlin, Germany, Fractal ID is a decentralized identity provider that enables Web3 projects to scale with decentralized identity solutions that suit their needs. The company's mission is to empower users by crafting open-source, composable identity solutions that seamlessly integrate with Blockchain Ecosystems and dApps, ensuring the ethos of Web3 is embraced by all. Some of Fractal ID’s services include offering its clients Know Your Customer (KYC), Anti-Money Laundering (AML), Know Your Business (KYB), and Counter-Terrorism Financing (CTF) checks Επίσημη ιστοσελίδα: https://web.fractal.id/ Αγοράστε FCL τώρα!

Fractal (FCL) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Fractal (FCL), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 185.75K $ 185.75K $ 185.75K Συνολική προμήθεια: $ 243.14M $ 243.14M $ 243.14M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 122.57M $ 122.57M $ 122.57M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 368.45K $ 368.45K $ 368.45K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 1.47 $ 1.47 $ 1.47 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00102806 $ 0.00102806 $ 0.00102806 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00151543 $ 0.00151543 $ 0.00151543 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Fractal (FCL)

Tokenomics Fractal (FCL): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Fractal (FCL) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός FCL token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα FCL token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του FCL, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του FCL token!

Πρόβλεψη Τιμής FCL Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το FCL; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του FCL συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του FCL Token τώρα!

Γιατί πρέπει να επιλέξετε τη MEXC; Η MEXC είναι ένα από τα κορυφαία ανταλλακτήρια crypto στον κόσμο, το οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σε crypto. Πάνω από 4.000 ζεύγη συναλλαγών σε αγορές Spot και Futures Οι ταχύτερες καταχωρίσεις token σε όλα τα CEX Νο.1 ρευστότητα στον κλάδο Χαμηλότερες προμήθειες, με υποστήριξη από εξυπηρέτηση πελατών 24/7 100%+ διαφάνεια αποθεμάτων token για τα κεφάλαια των χρηστών Εξαιρετικά χαμηλά εμπόδια εισόδου: αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT

Αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT : Ο ευκολότερος τρόπος για να ασχοληθείτε με crypto! Αγοράστε τώρα!