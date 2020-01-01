FPI Bank (FPIBANK) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το FPI Bank (FPIBANK), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες FPI Bank (FPIBANK) It is a memcoin created on the meme-pad platform BLUM (t.me/blum). The memcoin is positioned as Fufenshmertz Pakost' Inc. coin - which refers to the cartoon “Phineas and Ferb” as the token of the main villain - Dr. Heinz Doofenshmirtz. The token itself is the sheer power of the community! It is the most capitilized memcoin on the bloom platform, and is the top 2 memcoins on the blockchain TON. Επίσημη ιστοσελίδα: https://fpibank.com/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://fpibank.com/#whitepaper Αγοράστε FPIBANK τώρα!

FPI Bank (FPIBANK) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για FPI Bank (FPIBANK), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 2.64M $ 2.64M $ 2.64M Συνολική προμήθεια: $ 965.00M $ 965.00M $ 965.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 647.95M $ 647.95M $ 647.95M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 3.93M $ 3.93M $ 3.93M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.093765 $ 0.093765 $ 0.093765 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00171803 $ 0.00171803 $ 0.00171803 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00407256 $ 0.00407256 $ 0.00407256 Μάθετε περισσότερα για την τιμή FPI Bank (FPIBANK)

Tokenomics FPI Bank (FPIBANK): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του FPI Bank (FPIBANK) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός FPIBANK token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα FPIBANK token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του FPIBANK, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του FPIBANK token!

Πρόβλεψη Τιμής FPIBANK Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το FPIBANK; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του FPIBANK συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του FPIBANK Token τώρα!

