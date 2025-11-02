Fox inu (FINU) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00192232 $ 0.00192232 $ 0.00192232 Κατώτ. 24H $ 0.00256815 $ 0.00256815 $ 0.00256815 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00192232$ 0.00192232 $ 0.00192232 Υψηλ. 24H $ 0.00256815$ 0.00256815 $ 0.00256815 Υψηλή συνέχεια $ 0.00865818$ 0.00865818 $ 0.00865818 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00134613$ 0.00134613 $ 0.00134613 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.67% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +11.67% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -34.44% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -34.44%

Fox inu (FINU) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00224495. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές FINU μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00192232 και ενός υψηλού $ 0.00256815, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του FINU είναι $ 0.00865818, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00134613.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το FINU έχει αλλάξει κατά -0.67% την τελευταία ώρα, +11.67% τις τελευταίες 24 ώρες και -34.44% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Fox inu (FINU) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 222.36K$ 222.36K $ 222.36K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 222.36K$ 222.36K $ 222.36K Προμήθεια Κυκλοφορίας 98.86M 98.86M 98.86M Συνολικός Όγκος 98,861,777.11371821 98,861,777.11371821 98,861,777.11371821

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Fox inu είναι $ 222.36K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του FINU είναι 98.86M, με συνολική προσφορά 98861777.11371821. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 222.36K