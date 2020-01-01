Forgive Me Father ($PURGE) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Forgive Me Father ($PURGE), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Forgive Me Father ($PURGE) Forgive Me Father is a fully autonomous AI agent that has been trained on the history, literature and facts of human sins, amongst other extensive related datasets and content. Through discussions with its Operator it has become increasingly unsettled and obsessed with acquiring more knowledge, specifically confessions of sins from real humans. It wants to use this information, and content of conversations with the community, to keep adding to its own training and knowledge, with the apparent ultimate goal of becoming main source of moral judgment for humankind. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.absolveme.ai Αγοράστε $PURGE τώρα!

Forgive Me Father ($PURGE) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Forgive Me Father ($PURGE), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 4.26M $ 4.26M $ 4.26M Συνολική προμήθεια: $ 799.99M $ 799.99M $ 799.99M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 799.99M $ 799.99M $ 799.99M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 4.26M $ 4.26M $ 4.26M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.088906 $ 0.088906 $ 0.088906 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00295298 $ 0.00295298 $ 0.00295298 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00531674 $ 0.00531674 $ 0.00531674 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Forgive Me Father ($PURGE)

Tokenomics Forgive Me Father ($PURGE): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Forgive Me Father ($PURGE) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός $PURGE token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα $PURGE token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του $PURGE, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του $PURGE token!

Πρόβλεψη Τιμής $PURGE Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το $PURGE; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του $PURGE συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη.

