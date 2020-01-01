Forest Knight (KNIGHT) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Forest Knight (KNIGHT), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Forest Knight is a Play-to-Earn mobile game powered by Ethereum & Polygon Layer 2. This Free-to-Play Turn-Based Strategy game allows players to build their own team of brave heroes that have all traveled from different realms to join the battle against the Skeleton Master. Your goal is to level up your heroes and equip them with unique and powerful NFTs to aid them in this journey. During this long journey, you will challenge other knights of the kingdom in the PvP Arena for great rewards, join guilds with like-minded knights and fight in mass battles versus other guilds, train your own pets and gain $KNIGHT tokens every step of the way. If you haven't tried our game yet, feel free to try the public Early Access of Forest Knight The $KNIGHT token is a native, utility token used for: Marketplace Trading Upgrading & Merging NFTs Staking in Buildings Guild Wars Bounties PVP Tournament Entries Blockchain Pet Evolution What makes Forest Knight Unique? By adopting a Free-to-Play model, in Forest Knight, you will be able to play the game and earn both NFTs and Tokens, without having to invest anything but time. No large initial deposits, no odd subscription models. The team is focused on enriching the player's experience by adding many fun and unique features and not just rely on NFTs to make it look cool. You can always find something fun and productive to do in Forest Knight. Balancing the PVP and PVE features of the game, the developers are focused on creating a journey for all types of players - casuals and hardcore grinders. For players that love the PVE experience, we have Adventure Mode, a series of missions culminating in the fight against the Skeleton Master. And for the players that really just want to fight other players, we have the Arena and Guild Wars. The game features a deceptively simple presentation with eye-catching fantasy graphics that conceal deep strategic structure and tactical nuance underneath. As you progress through the game, you'll recruit new heroes to join you in the battle to protect the realms, each with their own strengths and weaknesses (plus weapons and accessories) that provide varying advantages and drawbacks against enemy teams. Ultimately, the team wants to create an enjoyable game whose experience is enhanced by NFT collectibles and not the other way around. Earning money from playing should just be a byproduct of enjoying yourself while playing the game, which is exactly what Chrono Games aims to do with Forest Knight. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.forestknight.io/

Forest Knight (KNIGHT) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Forest Knight (KNIGHT), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 567.61K $ 567.61K $ 567.61K Συνολική προμήθεια: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 60.09M $ 60.09M $ 60.09M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 944.61K $ 944.61K $ 944.61K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 1.8 $ 1.8 $ 1.8 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.0045756 $ 0.0045756 $ 0.0045756 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00944605 $ 0.00944605 $ 0.00944605 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Forest Knight (KNIGHT)

Tokenomics Forest Knight (KNIGHT): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Forest Knight (KNIGHT) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός KNIGHT token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα KNIGHT token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του KNIGHT, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του KNIGHT token!

Πρόβλεψη Τιμής KNIGHT Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το KNIGHT; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του KNIGHT συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του KNIGHT Token τώρα!

