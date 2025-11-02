Flyte AI (FLYTE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00132762 $ 0.00132762 $ 0.00132762 Κατώτ. 24H $ 0.00159654 $ 0.00159654 $ 0.00159654 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00132762$ 0.00132762 $ 0.00132762 Υψηλ. 24H $ 0.00159654$ 0.00159654 $ 0.00159654 Υψηλή συνέχεια $ 0.00254651$ 0.00254651 $ 0.00254651 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -2.53% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -17.29% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +35.68% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +35.68%

Flyte AI (FLYTE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00132036. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές FLYTE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00132762 και ενός υψηλού $ 0.00159654, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του FLYTE είναι $ 0.00254651, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το FLYTE έχει αλλάξει κατά -2.53% την τελευταία ώρα, -17.29% τις τελευταίες 24 ώρες και +35.68% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Flyte AI (FLYTE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B 1.00B 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Flyte AI είναι $ 1.32M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του FLYTE είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.32M