Fluffington (FLUFFI) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Fluffington (FLUFFI), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Fluffington (FLUFFI) • The Meme Connection: Fluffington, or SFLUFFl, has been dubbed by some on X as the "first Grok-generated meme." This isn't about a literal generation from Grok's Al (that would be too straightforward for the internet), but rather, it's a meme that's been recognized and perhaps inspired by the ethos of Grok, which, remember, is all about humor, wit, and a rebellious streak against the overly serious Al world. • The Elon Musk Connection: Elon Musk, the man behind Grok, has been known to throw his weight behind memes, especially those that resonate with the rebellious, outside-the-box thinking that Grok embodies. Fluffington, being recognized by Musk, taps into this narrative of being an Al- endorsed meme, even if indirectly. • The Crypto Angle: In the world of cryptocurrency, where memes can moon (rise dramatically in value), $FLUFFI has been riding this narrative wave. It's not just about the meme; it's about the story, the recognition, and the community's belief in something that's both absurd and, in the crypto world, potentially profitable. • The Fluffington Phenomenon: From the posts on X, there's a sentiment that $FLUFFI could be the next big thing, partly because of its association with Grok. This isn't about Fluffington being a part of Grok's programming or anything that technical; it's more about cultural osmosis. Grok's rebellious spirit, its humor, and its willingness to tackle spicy questions have somehow found a mascot in Fluffington, making it a symbol of the kind of Al and community interaction Musk envisioned. So, what's Fluffington's relation to Grok? It's not a direct relation in terms of tech or functionality. Instead, think of Fluffington as: • A Meme Spirit Animal: It embodies the spirit of what Grok stands for in the cultural landscape of Al and internet culture. • A Symbol of Rebellion: Against the overly serious, overly cautious Al models, Fluffington, with its meme status, represents the playful, unpredictable side of Al interaction that Grok champions. • A Crypto Meme with Legs: In the crypto world, where narratives drive value, Fluffington's story with Grok adds layers of intrigue, making it not just another meme coin but a symbol of a movement towards more human, humorous Al interactions. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.fluffington.ai/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://www.fluffington.ai/Fluffi-Whitepaper.pdf Αγοράστε FLUFFI τώρα!

Fluffington (FLUFFI) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Fluffington (FLUFFI), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 155.11K $ 155.11K $ 155.11K Συνολική προμήθεια: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 155.11K $ 155.11K $ 155.11K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.014254 $ 0.014254 $ 0.014254 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00015496 $ 0.00015496 $ 0.00015496 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Fluffington (FLUFFI)

Tokenomics Fluffington (FLUFFI): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Fluffington (FLUFFI) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός FLUFFI token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα FLUFFI token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του FLUFFI, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του FLUFFI token!

Πρόβλεψη Τιμής FLUFFI Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το FLUFFI; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του FLUFFI συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του FLUFFI Token τώρα!

Γιατί πρέπει να επιλέξετε τη MEXC; Η MEXC είναι ένα από τα κορυφαία ανταλλακτήρια crypto στον κόσμο, το οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σε crypto. Πάνω από 4.000 ζεύγη συναλλαγών σε αγορές Spot και Futures Οι ταχύτερες καταχωρίσεις token σε όλα τα CEX Νο.1 ρευστότητα στον κλάδο Χαμηλότερες προμήθειες, με υποστήριξη από εξυπηρέτηση πελατών 24/7 100%+ διαφάνεια αποθεμάτων token για τα κεφάλαια των χρηστών Εξαιρετικά χαμηλά εμπόδια εισόδου: αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT

Αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT : Ο ευκολότερος τρόπος για να ασχοληθείτε με crypto! Αγοράστε τώρα!