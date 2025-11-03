Flaze Coin (FLAZE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00335237 $ 0.00335237 $ 0.00335237 Κατώτ. 24H $ 0.00343286 $ 0.00343286 $ 0.00343286 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00335237$ 0.00335237 $ 0.00335237 Υψηλ. 24H $ 0.00343286$ 0.00343286 $ 0.00343286 Υψηλή συνέχεια $ 0.01720448$ 0.01720448 $ 0.01720448 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00211363$ 0.00211363 $ 0.00211363 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.00% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.44% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +15.50% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +15.50%

Flaze Coin (FLAZE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00341754. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές FLAZE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00335237 και ενός υψηλού $ 0.00343286, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του FLAZE είναι $ 0.01720448, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00211363.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το FLAZE έχει αλλάξει κατά -0.00% την τελευταία ώρα, -0.44% τις τελευταίες 24 ώρες και +15.50% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Flaze Coin (FLAZE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 65.84K$ 65.84K $ 65.84K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 65.84K$ 65.84K $ 65.84K Προμήθεια Κυκλοφορίας 19.27M 19.27M 19.27M Συνολικός Όγκος 19,265,572.042045552 19,265,572.042045552 19,265,572.042045552

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Flaze Coin είναι $ 65.84K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του FLAZE είναι 19.27M, με συνολική προσφορά 19265572.042045552. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 65.84K