Η σημερινή ζωντανή τιμή Flaze Coin είναι 0.00341754 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο FLAZE σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής FLAZE εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το FLAZE

Πληροφορίες Τιμής FLAZE

Τι είναι το FLAZE

Επίσημος Ιστότοπος FLAZE

Tokenomics FLAZE

Προβλέψεις Τιμών FLAZE

Flaze Coin Λογότ.

Flaze Coin Τιμή (FLAZE)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 FLAZE σε USD

$0.00341754
$0.00341754
-0.40%1D
mexc
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
USD
Flaze Coin (FLAZE) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-03 02:31:20 (UTC+8)

Flaze Coin (FLAZE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.00335237
$ 0.00335237
Κατώτ. 24H
$ 0.00343286
$ 0.00343286
Υψηλ. 24H

$ 0.00335237
$ 0.00335237

$ 0.00343286
$ 0.00343286

$ 0.01720448
$ 0.01720448

$ 0.00211363
$ 0.00211363

-0.00%

-0.44%

+15.50%

+15.50%

Flaze Coin (FLAZE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00341754. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές FLAZE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00335237 και ενός υψηλού $ 0.00343286, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του FLAZE είναι $ 0.01720448, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00211363.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το FLAZE έχει αλλάξει κατά -0.00% την τελευταία ώρα, -0.44% τις τελευταίες 24 ώρες και +15.50% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Flaze Coin (FLAZE) Πληροφορίες αγοράς

$ 65.84K
$ 65.84K

--
--

$ 65.84K
$ 65.84K

19.27M
19.27M

19,265,572.042045552
19,265,572.042045552

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Flaze Coin είναι $ 65.84K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του FLAZE είναι 19.27M, με συνολική προσφορά 19265572.042045552. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 65.84K

Flaze Coin (FLAZE) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Flaze Coin σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Flaze Coin σε USD ήταν $ -0.0003666883.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Flaze Coin σε USD ήταν $ -0.0011619540.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Flaze Coin σε USD ήταν $ -0.01248724785308947.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0-0.44%
30 ημέρες$ -0.0003666883-10.72%
60 Ημέρες$ -0.0011619540-33.99%
90 Ημέρες$ -0.01248724785308947-78.51%

Τι είναι Flaze Coin (FLAZE)

Flaze Coin ($FLAZE) is a cryptocurrency associated with FlazeChain, a Layer 1 (L1) blockchain that is compatible with the Ethereum Virtual Machine (EVM). It aims to provide ultra-fast, low-cost transactions for decentralized finance (DeFi) applications, including a decentralized exchange (DEX), staking, and a launchpad for real-world assets (RWA). The project is positioned as a future-focused financial ecosystem. Flaze Coin can be used within the FlazeChain ecosystem for: Engaging with the RWA launchpad for project launches. Specific use cases may expand as the ecosystem develops. Paying ultra low cost transaction fees on the FlazeChain network. Trading on Flaze DEX. Participating in staking to earn rewards. *some features may not have been developed yet

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Flaze Coin (FLAZE) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

Flaze Coin Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Flaze Coin (FLAZE) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Flaze Coin (FLAZE) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Flaze Coin.

Ελέγξτε την Flaze Coin πρόβλεψη τιμής τώρα!

FLAZE σε Τοπικά Νομίσματα

Flaze Coin (FLAZE) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Flaze Coin (FLAZE) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του FLAZE token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Flaze Coin (FLAZE)

Πόσο αξίζει το Flaze Coin (FLAZE) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή FLAZE στο USD είναι 0.00341754 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή FLAZE σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του FLAZE σε USD είναι $ 0.00341754. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Flaze Coin;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το FLAZE είναι $ 65.84K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του FLAZE;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του FLAZE είναι 19.27M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του FLAZE;
Το FLAZE πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.01720448 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του FLAZE;
Το FLAZE είχε τιμή ATL ύψους 0.00211363 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του FLAZE;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το FLAZE είναι -- USD.
Θα ανέβει το FLAZE υψηλότερα φέτος;
Το FLAZE μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την FLAZE πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-03 02:31:20 (UTC+8)

Flaze Coin (FLAZE) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

$110,241.33

$3,862.03

$0.02623

$184.29

$1.2069

$110,241.33

$3,862.03

$184.29

$87.17

$2.4949

$0.00000

$0.00000

$0.0768

$0.05394

$0.08481

$0.000000004100

$0.0000626

$0.0000000000003377

$0.000000207

$0.01360

