Flat Earth Coin (FLAT) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Flat Earth Coin (FLAT), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Flat Earth Coin (FLAT) Flat earth memecoin. Join a tribe of Tartarian giants who have defeated the final boss of conspiracy theories: flat earth. Combine this freedom with the power of memes and censorship resistant permission less cryptocurrencies….and welcome to an orbit-bending paradigm shift. The FE meme is pre-viral. Right now it is still niche, although much less niche than you think, particularly in the based corners of crypto twitter. But with normies like Candace Owens and Tucker Carlson floating with the idea of flat earth it is just a matter of time before conspiracy season kicks off. Επίσημη ιστοσελίδα: http://flatearthtoken.co/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://flatearthtoken.co/whitepaper/ Αγοράστε FLAT τώρα!

Flat Earth Coin (FLAT) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Flat Earth Coin (FLAT), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 36.24K $ 36.24K $ 36.24K Συνολική προμήθεια: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 36.24K $ 36.24K $ 36.24K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.0039142 $ 0.0039142 $ 0.0039142 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Flat Earth Coin (FLAT)

Tokenomics Flat Earth Coin (FLAT): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Flat Earth Coin (FLAT) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός FLAT token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα FLAT token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του FLAT, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του FLAT token!

